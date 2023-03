Empresário é preso suspeito de agredir homem com deficiência intelectual em Sobral/CE

Um empresário de 47 anos, identificado como Carlos Roberto Oliveira Santana, foi preso suspeito de agredir um homem com deficiência intelectual, de 56 anos, em Sobral, na região norte do Ceará. A agressão aconteceu nesta terça-feira (21).





A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal, no centro de Sobral. Uma composição da Força Tática do 3º Batalhão Policial Militar (3ºBPM) compareceu ao local e realizou a condução do suspeito de ter praticado a agressão à delegacia da cidade, onde foi feito procedimento contra ele pelo crime de lesão corporal.





A discussão teria começado após o empresário estacionar o carro na frente da casa da vítima. O suspeito da agressão não teria gostado da reclamação, pegou uma barra de ferro e agrediu o morador da residência. Na frente da casa há uma placa de proibido estacionar.





A vítima foi levada à Santa Casa de Sobral. A unidade informou que o paciente deu entrada na instituição com lesões no braço direito e na cabeça. O homem passou por procedimentos cirúrgicos e está aguardando transferência para um hospital particular da cidade.





A vítima está em tratamento oncológico e passou por uma cirurgia há duas semanas, segundo a unidade hospitalar.





