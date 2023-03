Atleta camocinense, multicampeão de MMA, vence duelo contra angolano em Portugal

O atleta da cidade de Camocim, Ítalo Carlos ( @italocarlosbjj ), Multicampeão de MMA, venceu o duelo contra o angolano José Nuno, que disputou com ele no Fusion Fight League em Portugal.





A 2ª edição do Fusion Fight League, ocorreu no domingo, 19 de março.





O evento de MMA foi realizado no município de Albufeira, em Portugal. O atleta Ítalo Carlos é um dos brasileiros no evento e estará representando a "All Star Premium Club", e levando o nome de Camocim nesse grande desafio internacional. Ítalo enfrentou o angolano José Nuno na categoria leve, -70kg, em uma das lutas do card Pró.





Ítalo levou o oponente para o chão e em um golpe de jiu-jítsu conseguiu sagra-se vencedor do confronto.





Na cidade de Camocim, a exibição da luta foi realizada em telão no Restaurante O Euclides, onde familiares e amigos acompanharam cada momento da disputa.





Via SobralOnline