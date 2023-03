NA SUGESTA, "ESTUDANTES" TOMAM MOCHILA E CELULAR DE UNIVERSITÁRIO

Na noite de ontem, 21, por volta das 21h45, na calçada do antigo pensionato do professor Pedro, bem no entroncamento da pericentral com a avenida da Universidade, dois jovens que aparentemente um vestia azul e um outro blusa caqui, tomaram na sugesta (fingindo estarem de posse de uma arma) a mochila e um celular de um jovem universitário que ia para a sua residência.





A polícia foi comunicada e de posse das filmagens das câmeras da circunvizinhança estão investigando o assalto. Você pode colaborar com a identificação ou informações ligando para o 190.