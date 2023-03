INTRANSITÁVEL! Moradores do Bonfim culpam buraqueira por acidentes na rodovia

Os moradores do distrito de Bonfim, distante da sede 10 quilômetros, culpam a buraqueira pelos acidentes ocorridos na estrada que liga o distrito à sede. No último sábado (19), de acordo com os residentes, o acidente que vitimou o motoqueiro e entregador de frango, Francisco Adailson Dola da Silva, 22, foi causado pelos buracos na estrada. Adailson Dolae colidiu frontalmente com outra motocicleta e morreu no local e o outro motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Sobral.

O Sr. Antônio dos Santos, auxiliar de serviços gerais, morador do distrito, disse que o tráfego de caçambas é intenso e os buracos tornam a via mais perigosa. “A gente anda nas margens da estrada porque as caçambas se jogam pra cima da gente. O acidente que aconteceu no sábado foram os buracos. A estrada está acabada”, disse o auxiliar de serviços gerais.





O Sr. Raimundo Afonso, aposentado, também morador do Bonfim, disse que se a rodovia não for restaurada vai acontecer mais acidentes. “Me contaram que o rapaz foi desviar do buraco e infelizmente aconteceu a batida. Tudo por conta da buraqueira que existe na estrada. O prefeito devia tomar as providências”, disse o Sr. Raimundo.





Segundo informações tiradas do site da Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está realizando uma operação tapa-buracos na estrada desde o dia 11 de março, entretanto, não é o que se constata quando se visita o local.





