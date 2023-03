Homem é preso em flagrante por maus-tratos a quatro cachorros em Ipu/CE

O tutor mantinha os animais dentro de uma piscina abandonada sem nenhuma condição de higiene e alimentação.





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (21), um homem de 60 anos suspeito de cometer crime ambiental no município de Ipu. Conforme as investigações, o indivíduo mantinha quatro cachorros dentro de uma piscina abandonada, sem nenhuma condição de higiene e alimentação.





Após tomar conhecimento da situação, a equipe policial diligenciou até o local, na zona rural do município, e encontrou os animais sem ração e fezes espalhadas por todo o ambiente. Os cães também estavam bastante debilitados, já que chove há três dias na região. O tutor dos cachorros, identificado como Valdy Martins de Lima, estava no mesmo imóvel e recebeu voz de prisão.





Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Ipu e foi autuado em flagrante por crime ambiental. Agora, o homem está à disposição da Justiça. Os cachorros foram encaminhados para uma organização não-governamental (ONG) até que encontrem um lar definitivo.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3683-3911, da Delegacia Municipal de Ipu.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: SSPDS