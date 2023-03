Ovo ficou mais caro em todas as capitais, diz pesquisa da FGV

Fortaleza e São Paulo foram as cidades que mais tiveram aumento no preço da dúzia de ovos.

O ovo foi o item da cesta básica que sofreu aumento em todas as capitais, segundo informações de um levantamento feito pela empresa de inteligência Horus em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV).





Entre janeiro e fevereiro, a média de valor da dúzia de ovos brancos aumentou de R$ 10,49 para R$ 11,43. Ainda de acordo com esse levantamento, a capital que mais registrou aumento do ovo foi Fortaleza (CE), onde o produto teve 4,7% de aumento.





São Paulo (SP) aparece em segundo lugar com 4,1%, seguido por Belo Horizonte (MG) com 3,0%, e Brasília (DF), com 2,9%. Já as capitais Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA) e Manaus (AM) tiveram menos de 2% de aumento na dúzia de ovos.





De acordo com a diretora de novos negócios da Horus, Luiza Zacharias, o aumento do preço do ovo está relacionado ao aumento das commodities por causa da pandemia e da Guerra na Ucrânia. Como o preço do milho e farelo de soja usado na alimentação dos animais encareceu, o produto também chegou mais caro nos pontos de venda. A informação foi passada ao jornal O Globo.