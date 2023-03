Lavras da Mangabeira decreta situação de emergência devido às fortes chuvas; é o 15º município cearense em estado emergencial

O município de Lavras da Mangabeira, no Cariri do Ceará, suspendeu as aulas e decretou situação de emergência, nesta terça-feira (28), após as fortes chuvas na cidade. Ruas e casas no município foram tomadas por inundações nesta segunda-feira (27).





Lavras é o 15º município cearense a estabelecer estado emergencial (veja abaixo os outros). O decreto da situação de emergência autoriza que todos os órgãos municipais atuem para remediar os prejuízos causados pelas chuvas. A decisão considerou as ocorrências de deslizamentos, alagamentos e pessoas ilhadas e desalojadas no município.

O município teve 71 milímetros de acumulado entre o último domingo e esta segunda-feira, segundo o calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Lista de municípios em estado de alerta, situação ou estado de emergência:

Senador Pompeu

Milhã

Itapajé

Umirim

Tururu

Porteiras

Groairas

Altaneira

Antonina do Norte

Aratuba

Itapipoca

Guaramiranga

Uruburetama

Missão Velha

Lavras da Mangabeira

Mauriti (município decretou “estado de alerta” por previsão de chuvas fortes)

A determinação da situação de emergência também permite ao município dispensar licitações e contratos de aquisição para acelerar o processo de compra dos itens necessários para reparar as áreas atingidas pelas chuvas, bem como de prestação de serviços e realização de obras. Contudo, é necessário que os processos sejam concluídos em até 180 dias seguidos.





Com o decreto de estado de alerta, o município busca mobilizar todas secretarias e órgãos municipais para atender eventuais situações emergenciais que possam acontecer com a previsão de fortes chuvas.





Suspensão das aulas