Com estrada interditada após chuvas, população improvisa tábua com rodas em trilho de ponte desativada para se locomover entre cidades no Ceará

A população de Senador Pompeu, no Ceará, improvisou uma espécie de “vagoneta” com uma tábua e rodas para se locomover sobre os trilhos da Ponte Metálica do município — estrutura que está desativada. Vídeos feitos no local mostram homens transportando alimentos e até mesmo uma motocicleta no equipamento.





A alternativa surgiu para ligar o município à cidade de Piquet Carneiro, após interdição da CE-166 devido às chuvas. A principal via entre as cidades está com bloqueio total e registra pontos de alagamento. A pista está devidamente sinalizada e as equipes esperam a redução do volume da água para fazer uma avaliação mais detalhada do cenário e o planejamento das ações que serão adotadas na rodovia.





Contudo, a Prefeitura de Senador Pompeu não recomenda o equipamento improvisado. “Nós colocamos uma equipe para checar a situação da ponte. A população criou uma alternativa de transporte, de passar a Ponte Metálica, mas estamos tomando as devidas providências para que a população tenha acesso à cidade, mas não dessa forma”, disse o prefeito Maurício Pinheiro.

A ponte foi construída em 1906. Está desativada e em processo de tombamento pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O local é também usado por pessoas do município que usam a estrutura para fazer saltos e mergulhar no Rio Banabuiú.





O prefeito informou que a região onde a ponte fica localizada está isolada devido às chuvas. “Estamos, inclusive, transportando cestas básicas para a comunidade através de helicóptero”, disse Maurício.





