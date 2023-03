Médico é preso acusado de abusar sexualmente de 5 mulheres no Ceará

Um médico cardiologista, de 44 anos, acusado de estuprar cinco mulheres foi preso preventivamente na tarde dessa quarta-feira, 23, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza. De acordo com as investigações, ele cometia os crimes de estupro na cidade de Barbalha desde o ano de 2009.





O médico, identificado como André Tavares Evangelista, já responde por estupro e crimes contra a dignidade sexual e estava sendo investigado pelos policiais desde o ano passado.





Até o momento, cinco vítimas registraram Boletim de Ocorrência (B.O) contra o cardiologista, mas Juliano Marcula, delegado titular da Polícia Civil de Barbalha, acredita que é possível que existam outras vítimas.





“Ele estava trabalhando aqui na região [de Barbalha], saiu desse trabalho e foi para uma clínica lá em Iguatu. A gente [a Polícia Civil] recebeu a informação, e pedimos apoio da delegacia de Iguatu, e lá ele foi preso”, disse o delegado em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.





André foi levado à Delegacia Regional de Iguatu, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Ele está à disposição da justiça.





(O Povo)