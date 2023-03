Parlamentares vão pedir impeachment de Lula após tentativa do PCC de m4tar Moro e família

Conforme noticiamos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ontem (21), em entrevista ao site Brasil247, que seu desejo era “fod*r com o Moro” quando estava preso em Curitiba. Menos de 24 horas depois, a Polícia Federal deflagrou uma megaoperação que visava o ass4ssinato do agora senador e do promotor Lincoln Gakyia, e de suas respectivas famílias.





As hashtags #Moro, #impeachment, #Lula e #ameaça estão entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (22). A fala do presidente da República vem repercutindo em todas as redes sociais e endossando os argumentos da oposição de que Lula cometeu crime ao fazer tal afirmação.





Integrantes de partidos como PL, União Brasil e Podemos pretendem apresentar mais um pedido de impeachment do presidente Lula. De acordo com interlocutores do Congresso Nacional, durante entrevista ao site Brasil247, o ex-presidente Lula insinuou que ainda busca vingança contra o atual senador Sérgio Moro. Para parlamentares, a declaração pode ser interpretada como uma tentativa de intimidação por parte do ex-chefe do Executivo.





(Hora Brasília)