A advogada criminalista Rafaela Vasconcelos de Maria, 34 anos, e sua genitora Maria do Socorro Vasconcelos Maria, foram assassinadas no município de Morinhos (Ce) na manhã desta sexta-feira, 24. Conforme fonte do blog ambas foram atingidas por disparos de arma de fogo provenientes de motoqueiro e garupeiro encapuzados. A advogada é esposa do coronel PM Fred comandante de Itapipoca.