Moradores do Nova Caiçara reclamam de lagoa com lixo ao lado de CSF

Parte de um campo de futebol de várzea também está sendo afetada pela água e pelo lixo, motivo que fez muitos jovens deixarem de usar o equipamento com medo de doenças. O Portal Paraíso conversou com os moradores que estão revoltados com descaso da Prefeitura com os moradores e pacientes do CSF do conjunto.





A dona de casa, Loudes Braga, moradora da rua Jandáia, disse que é difícil conviver com o lixo e o mau cheiro e o risco de doenças. “No inverno a logoa enche e o lixo fica em cima da água. Queria fazer um apelo para que fosse colocado alguma coisa para acabar com esse lixo”, disse dona Lourdes.





A moradora disse ainda que a culpa principal é da população que joga o lixo na logoa, mas reclama que nunca viu agentes da prefeitura no local trabalhando para resolver o problema.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso