Pesquisa Genial/Quaest aponta que 98% dos investidores consideram que Governo Federal está “na direção errada”

Os primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão causando impacto não só na política, mas também no mercado financeiro. Promessas exageradas, aumento de preços e discussões internas estão contribuindo para a falta de confiança nos rumos da economia do país.





De acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15), 98% dos investidores acreditam que a política econômica do governo federal está seguindo na “direção errada”. O levantamento mostrou que apenas 2% concordam com a estratégia liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que assumiu o cargo após a saída de Paulo Guedes.





A sondagem também revelou que 78% dos operadores entrevistados esperam uma piora nos indicadores econômicos nos próximos 12 meses, enquanto apenas 16% acreditam que a situação permanecerá igual e 6% têm esperança em uma melhora.





A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de março com 82 fundos de investimentos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e teve como público-alvo gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro.





(Hora Brasília)