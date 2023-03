Mulher é encontrada viva em túmulo após 10 horas presa

Uma mulher de 36 anos foi enterrada viva e passou dez horas dentro de um túmulo antes de ser resgatada, no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Segundo apontaram as investigações, a motivação do crime teria sido vingança.





A vítima foi achada nesta terça-feira (28), após coveiros notarem que o túmulo havia sido fechado recentemente com tijolo e cimento fresco e que havia manchas de sangue perto da gaveta. Acionada, a Polícia Militar (PM) foi até o local e ouviu os gritos de socorro que ressoavam de dentro da gaveta.





– Com a ajuda dos funcionários, [os oficiais] quebraram a lápide e viram que uma mulher tinha sido colocada enterrada viva. Já temos a identificação dos autores – declarou o tenente-coronel Santiago, de acordo com informações do jornal O Globo.





A mulher foi resgatada com ferimentos na cabeça e desidratação. Ela foi atendida pelo Samu e levada para o Hospital São João Batista em Visconde do Rio Branco. A paciente se encontra na Unidade de Terapia Intensiva em estado grave.





Aos policiais, a mulher contou que foi raptada, agredida e enterrada por dois homens encapuzados. Segundo o delegado Diego Candian Alves, da Polícia Militar de Minas Gerais, ela virou alvo dos criminosos após se comprometer a guardar drogas e armas dos homens, mas os materiais teriam sido furtados.





As autoridades chegaram a ir à casa dos suspeitos, mas ainda não conseguiram localizá-los.





(Pleno News)