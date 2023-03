POLÍCIA CIVIL E PM RECUPERAM 43 ANIMAIS (GADO) QUE HAVIAM SIDO ROUBADOS EM SOBRAL

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na recuperação de 43 animais que haviam sido roubados de uma fazenda no município de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Todos os animais do rebanho foram recuperados no dia seguinte ao crime, que aconteceu na tarde dessa segunda-feira (27).





Na manhã dessa terça-feira (28), os policiais civis da Delegacia Municipal de Sobral foram informados sobre um crime de roubo em uma fazenda que ocorreu na tarde do dia anterior. Segundo as primeiras informações, o vaqueiro responsável por cuidar dos animais foi rendido pelos suspeitos e só conseguiu acionar as equipes policiais no dia seguinte. De imediato, as equipes empreenderam diligências e localizaram 16 cabeças de gado no bairro Distrito Industrial, próximo ao local da fazenda.





Dando continuidade aos trabalhos de busca, os policiais encontraram o restante do rebanho durante a tarde de terça-feira. Os outros 27 animais foram localizados no distrito de Bonfim, que fica a cerca de 25 quilômetros da sede do município de Sobral, onde aconteceu o crime. As ações contaram com o apoio de equipes dos Núcleos de Roubos e Furtos (NRF), de Investigação Generalista (NIG) e de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Municipal de Sobral, e composições do 3º Batalhão da Polícia Militar.





O proprietário do rebanho foi acionado e identificou os animais recuperados com sendo de sua propriedade. Todos os animais roubados foram localizados e entregues à vítima. Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Sobral, que seguirá com as investigações no intuito de identificar os autores do crime.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.