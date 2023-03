Aviso de chuvas volta a alertar todas as cidades do Ceará; veja riscos

O aviso laranja do órgão alerta perigo de chuvas intensas para 68 municípios cearenses até quinta-feira (30). Os outros municípios cearenses receberam aviso de perigo potencial.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuvas intensas para o Ceará . Os avisos são válidos até 10h desta quinta- feira (30) e atingem todo o estado. O aviso laranja do órgão alerta perigo de chuvas intensas para 68 municípios cearenses.





As demais cidades receberam o alerta laranja, de perigo potencial classificado como nível 1 de risco. Para esses locais, são previstas chuvas de até 50 milímetros por dia, e as rajadas de vento podem atingir velocidade de 60km/h.





As zonas no Estado com alerta de perigo de chuvas intensas conta Sul, Noroeste, Sertões, Norte, e Centro-Sul. Os riscos potenciais, que valem até as 10h da próxima quinta-feira (30), envolvem chuvas de até 100 milímetros por dia (mm/dia) e vendos intensos de até 100 km/h.





Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.









CUIDADOS RECOMENDADOS





Para se proteger dos efeitos das chuvas, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também se deve evitar estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.





O instituto também recomenda usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, como celulares recarregando.





Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).





