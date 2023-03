Oscar Rodrigues solicita retomada do Projeto Paulo Freire

O Projeto Paulo Freire tem o objetivo de reduzir a pobreza e elevar o padrão de vida de agricultores familiares de 31 municípios cearenses.

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), deu entrada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira (7), com um requerimento para retomada e ampliação do Projeto Paulo Freire, que tem como propósito reduzir a pobreza e elevar o padrão de vida de agricultores familiares de 31 municípios cearenses. Entre eles, Sobral, Coreaú , Frecheirinha, Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Senador Sá e Varjota.





O projeto, tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), encerrou-se no último dia 31 de dezembro, quando se exauriram os recursos do acordo de empréstimo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. Precisa ser renovado para não deixar à míngua cerca de 600 comunidades rurais que eram atendidas no Ceará.





Comunidades de distritos de Sobral, como Caracará, Taperuaba, Aracatiaçu, estão se sentindo prejudicadas. “Durante visita ao Baracho, no último sábado (4/3), algumas pessoas vieram pedir a nossa ajuda para retomada do projeto. A situação delas é de cortar o coração”, disse o deputado Oscar Rodrigues, justificando não só a retomada do projeto Paulo Freire, mas também a sua ampliação.





Entre suas atividades, o projeto fomentou a criação de pequenos animais, quintais produtivos, apicultura, reúso de água cinza, biodigestores, artesanato, unidades de beneficiamento e pesca artesanal.





(Sistema Paraíso)