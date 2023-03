Passageiros de ônibus da Prefeitura de Canindé quase sofrem acidente na linha do VLT

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que o trem passa e o ônibus fica a poucos centímetros da linha do VLT. Os passageiros do ônibus relataram que quando o trem começou a se aproximar, ainda tinha gente dentro do transporte, nesse momento o pânico começou.





Alguns gritavam de medo enquanto outros começaram a descer do ônibus. Houve ainda pessoas que choraram e até se ajoelhar, isso porque a porta chegou a travar e deixando algumas pessoas presas dentro do ônibus na hora que o trem passava. Foram minutos de terror.





Segundo relatos dos passageiros que estavam no ônibus, eles têm procurado a Secretaria de Saúde solicitando a troca do transporte já que este encontra-se sucateado. Eles alertam ainda para o fato de que o mesmo veículo é utilizado de forma rotineira e que aconteceu de dar o prego no trajeto Canindé a Fortaleza. A população que utiliza o serviço como paciente, afirma que não foi ouvida.





Nossa produção de conteúdo tentou contato com a prefeitura de Canindé que forneceu o telefone da secretária responsável pela pasta. Ligamos, mas até o fechamento da edição desta reportagem, não tivemos retorno.





Por meio de nota, o Metrofor informou que é extremamente importante ter cuidado na travessia da via férrea, pois a passagem do trem é sempre prioridade, de acordo com as leis de trânsito. Artigo 212 do CBD.





Por ser um veículo mais pesado, o trem não consegue frear rapidamente, nem desviar ou fazer curva. Por isso, sempre cabe ao veículo rodoviário o cuidado para evitar colisões.