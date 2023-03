Aposta para ver quem toma mais cachaça deixa um morto e outro em estado grave em Farias Brito/CE

Uma aposta inusitada na noite da última sexta-feira (17), em Farias Brito, no interior do Ceará, resultou na morte de um homem e outro ficou em estado grave. O desafio era no sentido de ver quem tomava três copos de aguardente ininterruptamente e o fato aconteceu por volta das 19 horas num bar que funciona no centro da cidade.





O agricultor Francinaldo Batista de Souza, de 44 anos, o “Naldo” desafiou o seu colega de farra para uma aposta. Ele costuma ingerir bebidas alcoólicas e teria interpelado para ver quem dos dois aguentaria ingerir três copos de cachaça, cuja aposta foi aceita.





Alternadamente, cada um ingeria a sua aguardente e, ao término, Naldo já tombou sem vida.





O outro identificado apenas pelo apelido de “Dodô”, foi encontrado caído alguns metros após o estabelecimento e terminou socorrido ao hospital local. Já o corpo de Naldo foi conduzido para ser necropsiado na Pefoce de Juazeiro.





