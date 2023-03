Motociclista é flagrado se masturbando em ruas de Fortaleza

Um motociclista foi flagrado por uma câmera de segurança se masturbando em cima de uma moto em uma rua do Bairro José Walter, em Fortaleza. O ato foi registrado na sexta-feira (17). O mesmo homem também foi visto cometendo o ato libidinoso em outro dia, mas no mesmo bairro.





Um vídeo mostra o motociclista parado em uma moto e tocando nas partes íntimas. Pouco tempo depois, ele fecha a calça e deixa o local.





Outro vídeo mostra o homem se masturbando em outra rua do mesmo bairro. Dessa vez, ele aparece em pé, perto da moto dele, tocando as partes íntimas em via pública.





Em nota, a Polícia Civil informou que a prática de ato obsceno em lugar público ou aberto, ou exposto ao público é tipificada como crime pelo artigo 233 do Código Penal Brasileiro, incidindo pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.





A Polícia Civil também informou que o caso pode ser registrado presencialmente em qualquer unidade da polícia através do registro de boletim de ocorrência, no qual podem ser repassadas informações que contribuam para a investigação do caso.





G1 Ceará