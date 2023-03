Ceará tem 21 açudes sangrando e 11 reservatórios com volume acima de 90%

Na região Norte, os açudes de Acaraú Mirim (Massapê), Itaúna (Granja) e São Pedro Timbaúba(Miraima) estão entre os açudes com volume total de 100%





O Ceará tem 21 açudes sangrando segundo informações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Atualmente, o estado tem 11 açudes com volume acima de 90% e 64 reservatórios com volume inferior a 30%. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).





Os quatro últimos reservatórios a sangrarem foram os seguintes:





Acaraú Mirim, na cidade de Massapê, na Região Norte;





São Pedro Timbaúba, na cidade de Miraíma, na Região Norte;





Itaúna, em Granja, Região Norte;





Itapebussu, em Maranguape, na Grande Fortaleza





Valério, em Altaneira, no Vale do Jaguaribe.





Os últimos açudes a atingir mais de 100% da capacidade foram o Açude Gameleira, em Itapipoca, na Região Norte, o Açude Cachoeira, em Aurora, na Região do Cariri, o Açude São Vicente, em Santana do Acaraú e Aracoiaba, na cidade do mesmo nome.





Antes o Açude Acarape do Meio, em Redenção, Rosário, Caldeirões, Tijuquinha, Germinal, Altoneira e Itapajé.





Situação dos principais açudes





O Castanhão, maior reservatório do país, tem atualmente 20,12% da sua capacidade, conforme a Cogerh; e o Orós, segundo maior do estado, 46,74%. Já o Banabuiú se encontra com 9,29%.