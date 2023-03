POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO PARA DE TRABALHAR!

A Polícia Civil do Ceará, através da equipe de policiais civis da 5ª Delegacia Regional de CAMOCIM, sob a coordenação do Delegado Regional Dr Adriano e do Delegado Municipal Dr. Fábio, no dia de hoje (19), em decorrência do B.O de número 430-380/2023, conseguiu recuperar um aparelho celular Motorola que havia sido perdido mês passado no bairro da Cidade com Deus.





Vale ressaltar a importância do registro de Boletim de Ocorrência também no caso de perda do aparelho. Lembrando que, se alguém encontrar celular, ou qualquer outro objeto, é sempre recomendado procurar a Delegacia de Polícia, pois a conduta de se apropriar de bem perdido configura o crime de apropriação de coisa achada, que tem previsão de pena de até 1 ano de detenção e multa, conforme o artigo 169, II do CPB.