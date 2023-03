Centauro fecha 10 lojas devido à desaceleração na economia

Líder varejista de produtos esportivos na América Latina, a Centauro fechou dez lojas físicas no mês de janeiro. Segundo a Bloomberg Línea, o objetivo foi reduzir as despesas e elevar seu lucro em um contexto de desaceleração da economia e alta nos juros.





Em nota, o Grupo SBF, responsável pela Centauro e distribuidor da Nike em território brasileiro, comentou a decisão.





– A Centauro confirma que fechou, em janeiro, as suas lojas no Bourbon Country e Bourbon Wallig em Porto Alegre, assim como outras 8 lojas no Brasil no período. Essas lojas tinham um modelo antigo e apresentavam um desempenho pós-pandemia sub-ótimo – disseram.





A companhia ainda afirmou que não há previsão de novos fechamentos por ora.





– Revisar a estratégia de posicionamento nas regiões onde está presente e a rentabilidade individual de cada loja é um movimento natural no varejo – completou.





As ações da empresa vêm sofrendo desvalorização de 60% nos últimos 12 meses, e de 30% neste ano.





Além do Grupo SBF, outras varejistas têm enfrentado dificuldades, como a Marisa, a Tok&Stok e a Americanas.