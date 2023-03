Recebimento dos tíquetes do vale-gás de Santa Quitéria gera atrito entre secretária e vice-prefeita

O cenário político de Santa Quitéria ficou bastante inflamado neste domingo (19/03) nas redes sociais, motivado pelo recebimento dos 2.018 tíquetes do programa Vale Gás Social, a serem entregues para famílias em vulnerabilidade do município.





Pela manhã, a secretária de proteção social Rayana Bendor publicou um vídeo afirmando ter sido surpreendida na sexta-feira ao chegar na SPS em Fortaleza, conforme convocada pela pasta e não receber os vales, devido outra pessoa já ter retirado. O que posterior a isso, descobriu ter sido a vice-prefeita Lígia Protásio, de forma irregular.





Segundo ela, pelas normas do Estado, só quem poderia receber era o prefeito, ela própria ou alguma outra pessoa, desde que apresentasse uma procuração. Tal fato teria atrasado o cronograma de entrega dos tíquetes, que conforme Bendor, já estaria todo programado para iniciar amanhã. “Até o momento, a Prefeitura não está de posse dos vales e isso trará um considerável atraso e prejuízo. As famílias aguardam ansiosamente, por isso pedimos pressa para que devolva”, considerou.





Na quinta, Lígia esteve reunida com a secretária estadual Onélia Santana e, conforme declarado em live no começo da noite, aproveitou a oportunidade para pegar os tíquetes com a autorização da própria Onélia. “Na maior boa vontade, com interesse de ajudar à população. Ela falou: pode não, você deve, institucionalmente está resguardada. Não foi feito nada fora dos conformes. Todos já estavam sabendo”, disse a vice.





Ela aproveitou a transmissão para mostrar um print de uma conversa com Rayana, informando ter feito a retirada e que poderia ser combinado para se encontrarem na capital. “Não foi arbitrário, não roubei tíquete de forma alguma, estava dentro das minhas atribuições legais”, pontuou Protásio, esclarecendo que comparecerá amanhã pela manhã na sede da Secretaria local para formalizar a devida entrega e conferência.





Nos bastidores, há o temor que, com a aproximação das discussões eleitorais para 2024, entregas de benefícios do Estado que dizem respeito à Santa Quitéria possam ficar mais tumultuadas, dado o rompimento entre prefeito e vice e as relações políticas/institucionais com o Governo, e que isso afete de alguma forma chegar à população, que é o principal interessado.





Por A Voz de Sta Quitéria