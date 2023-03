Suspeitos caem em açude com L200, o carro foi roubado minutos antes

Rapidamente uma equipe policial foi ao local e encontrou a suposta vítima e o veículo dentro de uma pequena lagoa.

Nesta quarta-feira, 01, um jovem identificado como Vitório Alves acionou a polícia e informou que havia sofrido sequestro por parte de uma dupla não identificada, que tentou roubar o veículo L200 Triton prata, cujo proprietário é seu tio, Dr. Ismael, vice-prefeito de Camocim.





Segundo informações, era por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira, 01, quando um jovem teria ligado para o 190 solicitando a presença policial informando que estava na localidade de Sítio Bom Lugar, zona rural de Martinópole, e teria sofrido uma espécie de sequestro por dois indivíduos, os quais também teriam tentado roubar o veículo L200.





Rapidamente uma equipe policial foi ao local e encontrou a suposta vítima e o veículo dentro de uma pequena lagoa. Ainda conforme a polícia, o jovem teria dito que, horas antes, havia deixado seu tio, Dr. Ismael, no hospital do município a trabalho, e foi no próprio veículo à procura de um lanche.





Teria dito também que já próximo ao estádio municipal, foi abordado por dois homens, sendo um de blusa branca, boné florido e outro um moreno magro, que logo anunciaram o assalto, o colocaram no banco traseiro, e seguiram por uma estrada carroçável.





Logo mais à frente, o suspeito que conduzia o veículo perdeu o controle e caiu dentro da dita lagoa. Nesse momento os dois conseguiram sair do veículo e fugiram sem levar nada, entrando em um matagal.





Instantes depois, a suposta vítima também saiu e conseguiu acionar a polícia. Equipes policiais realizaram diligências em busca dos supostos suspeitos, mas não conseguiram localizá-los.





