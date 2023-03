Representantes do governo do Brasil vão à festa em navio do Irã

Embarcação que recebeu cerimônia foi autorizada pelo governo do Brasil a atracar no Rio de Janeiro.

A autorização para que navios da frota de guerra do Irã atracassem no Rio de Janeiro não foi a única manifestação de “amizade” do governo brasileiro em relação aos iranianos. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a administração federal enviou representantes para participar, na última terça-feira (28), de uma cerimônia em alusão aos 120 anos de relações entre os dois países.





Poderia parecer apenas mais uma solenidade, se não fosse por um detalhe: ela foi realizada a bordo da fragata Iris Dena, justamente um dos dois navios militares iranianos ancorados no porto do Rio.





De acordo com o veículo, oficiais da Marinha e integrantes do Itamaraty participaram da celebração que, por sinal, não foi divulgada pelos canais do Ministério das Relações Exteriores.





Ainda segundo o jornal, a confraternização teria sido uma cerimônia reservada, restrita a diplomatas dos dois países, e com a orientação de que não fossem divulgadas fotos.





Desde o último dia 26 de fevereiro, dois navios da frota iraniana – o Iris Makran e o Iris Dena – estão no Brasil. O governo Lula (PT) autorizou que eles fiquem no país até este sábado (4).





A permanência das embarcações na costa brasileira, porém, tem causado um mal-estar na relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos que atualmente impõem sanções ao Irã com a justificativa de que o país comete atos de terrorismo e violações aos Direitos Humanos.





– No passado, esses navios facilitaram o comércio ilegal e atividades terroristas, e também foram sancionados pelos EUA. O Brasil é uma nação soberana, mas acreditamos firmemente que esses navios não devem atracar em lugar nenhum – disse a embaixadora dos EUA, Elizabeth Bagley, em sua primeira entrevista coletiva no Brasil, ainda no dia 15 de fevereiro.





Considerado um “monstro do mar”, o Iris Makran tem cerca de 230 metros de comprimento e cerca de 120 mil toneladas. Mais que um petroleiro convertido em porta-helicópteros, o navio pode lançar drones de grande porte, armados com mísseis ou de espionagem.





Já a fragata Iris Dena, que escolta o grande Makran, tem 1,3 toneladas e pode disparar mísseis de cruzeiro com alcance de 1,2 mil quilômetros e torpedos de 533 milímetros. Seu sistema de controle de tiro tem capacidade de interceptar 40 alvos. A embarcação ainda é capaz de pesquisar, detectar, monitorar e até destruir alvos aéreos, de superfície e subsuperfície.





(Pleno News)