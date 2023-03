“Tem o rabo e o corpo inteiro preso”, provoca Bolsonaro sobre Lula não querer a CPMI

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais no qual Lula (PT) fala, em um vídeo antigo, ser a favor da CPI por ser um instrumento institucional para “apurar falcatruas”. Bolsonaro usou o vídeo para rebater a insistente recusa do atual governo em abrir uma CPI e se posicionar contra a CPMI que quer investigar os atos do dia 8 de janeiro.





“Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto, legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, dizia assim: ‘quem não deve, não teme, portanto vamos instalar CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional’. Isso ele dizia há três anos atrás. Agora que ele é presidente, ele adota a política do é dando que se recebe e fala assim: ‘CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso…’. CPI não atrapalha o Brasil”, declarou o petista em conversa com o apresentador Serginho Groisman no “Programa Livre”, do SBT





Esse mesmo vídeo causou fortes reações de petistas no Congresso após o deputado André Fernandes (PL-CE) exibi-lo na tribuna da Câmara. Gleisi Hoffmann disse, aos berros, que a atitude do deputado não era permitida pelo regimento.