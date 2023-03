URGENTE: Flávio Dino é denunciado na PGR por chamar donos de armas legalizadas de "bandidos"

O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi denunciado à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP), por associar “cidadãos de bem” e a política de armas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro a armas ilegais. O ofício foi enviado à PGR e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira (1°).





Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Dino afirmou que a cobrança sobre as armas dos traficantes não deve recair sobre o governo Lula, mas sobre as “avenidas que abriram o armamentismo no Brasil”. Ele disse que muitas pessoas o procuraram para perguntar “se as armas dos traficantes serão cadastradas”. Em resposta, o ministro afirmou que as armas dos traficantes são ilegais e que a cobrança não se dirige ao governo.





A denúncia do deputado Bilynskyj alega que o ministro da Justiça associou injustamente os proprietários de armas legalizadas a armas ilegais, e que essa associação é prejudicial aos cidadãos de bem que possuem armas para defesa pessoal e para a proteção de suas famílias.





A iniciativa do deputado pode gerar mais pressão sobre o ministro da Justiça, que já está sendo investigado pelo STF por outras questões relacionadas ao seu trabalho no governo Lula.





(Hora Brasília)