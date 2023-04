Alexandre de Moraes dá 10 dias para PF ouvir Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 10 dias para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que investiga os atos de vandalismo que ocorreram em 8 de janeiro.





Na decisão, o ministro cita que a oitiva foi solicitada pelo Ministério Público, mas, à época, Bolsonaro não estava no Brasil.





No despacho, Moraes diz que “a oitiva de Jair Messias Bolsonaro, nos termos indicados pelo Ministério Público, é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados”.





Jair Bolsonaro foi inserido nas investigações após divulgar um vídeo com ataques às urnas eletrônicas no dia 10 de janeiro. Com a viralização do conteúdo, o vídeo foi apagado da conta do ex-presidente.





(Diário do Poder)