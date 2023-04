Ataque a creche em Blumenau deixa quatro crianças mortas

Um ataque a creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, foi registrado na manhã desta quarta-feira, 5. A Polícia Militar informou que quatro crianças foram mortas. Outras três crianças ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vítimas tinham entre 3 e 5 anos de idade.





De acordo com a investigação da PM, uma pessoa invadiu a creche particular Bom Pastor com um machado e atacou as crianças. A unidade fica localizada no bairro Velha e atende cerca de 220 alunos.





Informações preliminares apontam que o suspeito do ataque a creche, um homem, se entregou e foi capturado.





O suspeito tem 25 anos, conforme o delegado Ulisses Gabriel, da Polícia Civil de Santa Catarina.





Pais de alunos, ambulâncias e viaturas policiais ainda estão no local. As informações são do g1 Santa Catarina.

Ataque a creche em Blumenau: suspeito atacou crianças no pátio





O prefeito de Blumenau Mario Hildebrandt disse à Rádio Gaúcha que o suspeito pulou o muro da creche e atacou as crianças no pátio.





Ele fugiu, mas depois se entregou em um quartel da PM a cerca de 2 km da escola. "Está todo mundo consternado", disse o prefeito.

Ataque a creche em Blumenau: vítimas são três meninos e uma menina





O delegado da Polícia Civil de Santa Catarina Ulisses Gabriel afirmou que entre as crianças mortas há três meninos e uma menina. As vítimas nasceram entre 2016 e 2018.





O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou o ocorrido por meio das redes sociais. "Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", disse.





Atualizada às 10h30min





Via O Povo