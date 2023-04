POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE ACUSADO DE TER ESFAQUEADO E MATADO PEDRO HENRIQUE NA PRAIA DAS BARREIRAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados no NÚCLEO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA, com apoio do NAI, DA DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM deram cumprimento a um mandado de prisão Temporária na cidade de Camocim, em desfavor de Francisco Gledson da Silva Gomes, com passagens por Roubo Majorado e tráfico de drogas. O indivíduo é acusado de um homicídio ocorrido no início de março na Praia das Barreiras.









Relembre o crime





Por volta das 21h10 de quarta-feira, 08 de merço, a polícia registrou um crime de lesão corporal a faca aqui em Camocim. As informações é que um homem identificado como Pedro Henrique de Brito Ribeiro, 19 anos, residente no bairro Brasília, com passagens pela polícia, chegou esfaqueado e invadiu o Restaurante El Mirador, na Praia das Barreiras, local onde caiu e pediu socorro. Uma equipe do SAMU chegou rapidamente ao local, prestou os primeiros socorros e o socorreu ao hospital, sendo em seguida transferido para Sobral. Infelizmente a vítima não resistiu e morreu 15 dias depois na Santa Casa de Sobral.





No decorrer das investigações realizadas pelo NÚCLEO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA, da DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM, chegou-se ao nome do principal suspeito, rata-se de Francisco Gledson da Silva Gomes.





Prisão





No início da manhã desta quarta-feira, 05, os policiais civis deflagraram a operação que culminou com a prisão do acusado. Durante a ação policial ele teria tentado fugir, no entanto, o local já estava cercado e então ele foi capturado.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça





