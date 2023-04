BBB23: Participante faz referência a jingle de Bolsonaro e gera polêmica nas redes sociais

Larissa Santos, participante do Big Brother Brasil 23 da TV Globo, está causando polêmica nas redes sociais ao cantar um trecho do jingle da campanha de Jair Messias Bolsonaro (PL) à reeleição, durante transmissão ao vivo. Considerada uma das favoritas ao prêmio superior a R$ 1,5 milhão, a professora de Educação Física fez referência à música enquanto pedia votos no paredão da semana. Embora não tenha completado a canção, que segue com “22 é Bolsonaro”, internautas logo associaram o gesto a um suposto apoio de Larissa ao ex-chefe do Executivo.





O gesto dividiu opiniões na web, com parte do público expressando desagrado e outros apoiando a atitude da participante. O vídeo viralizou, especialmente no Twitter, gerando uma onda de comentários e discussões. Para alguns, o fato não surpreende, indicando que Larissa pode simpatizar com o ex-presidente da República.





Embora o gesto de Larissa tenha gerado controvérsia, algumas pessoas minimizaram a situação, destacando que já cantaram a mesma música e que isso não necessariamente implica um apoio político. Porém, a participante pode ter que lidar com as consequências da repercussão nas redes sociais, que continuam em alta.





