Brasil é destaque na gestão da pobreza durante a pandemia na América Latina

De acordo com um relatório divulgado pelo Banco Mundial, o Brasil teve uma melhor gestão da pobreza durante a pandemia da Covid-19 em comparação com outros países da América Latina e Caribe.





Enquanto a maioria dos países da região teve um retrocesso de uma década no combate à pobreza durante o período da pandemia, os dados do relatório mostram que o Brasil teve uma redução da pobreza em relação aos anos anteriores.





O apoio do governo federal, incluindo o pagamento do auxílio emergencial para os mais elegíveis à pandemia, foi apontado como um fator importante para impedir que muitas pessoas cruzassem o limiar para a pobreza.





Segundo os dados do relatório, a proporção de pessoas na América Latina com menos de US$ 6,85 por dia era de 29,7% em 2019. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, subiu para 34,4%, mas caiu para 31% em 2022.





Quando o Brasil é incluído nos cálculos, a proporção é menor em todos os anos analisados: 28,4% em 2019; 28,6% em 2020; 31% em 2021; e 28,8% em 2022.





Além disso, a proporção de pessoas na classe média é maior na região quando os dados do Brasil são considerados. Em 2022, consumo 37,6%, segundo projeção do Banco Mundial, enquanto sem o Brasil, cai para 34,6%.





(Folha do Estado)