CAMOCIM-CE: PESCADOR CAMOCINENSE ESTÁ DESAPARECIDO NAS ÁGUAS DO RIO COREAÚ

Um pescador camocinense está desaparecido desde ontem, quinta-feira, 27, ocasião em eu saiu para uma pescaria.

A redação do blog Camocim Polícia 24h apurou junto à polícia que por volta das 17h de ontem, quinta-feira 27, o pescador Elivaldo João da Silva, 51 anos, mais conhecido como Bentivi, residente na Rua Paissandu, bairro Brasília, teria ido pescar sozinho em uma canoa e que por volta das 07h da manhã de hoje, sexta-feira, 28, encontraram somente sua canoa ancorada no Rio Coreaú, em frente a Praia do Pantanal, com todo o seu material de trabalho.





Os pescadores suspeitam que o pescador pode ter caído da canoa e se afogado, já que o mesmo andava com sua saúde bastante debilitada e fazia constante uso de bebida alcoólica.





Diante dos fatos a Polícia Militar acionou a Capitania dos Portos de Camocim, como também o Corpo de Bombeiros Militares de Sobral para que sejam iniciadas as buscas





Camocim Polícia 24h