MULHER DESAPARECIDA HÁ DOIS MESES É ENCONTRADA MORTA E ENTERRADA EM MATAGAL NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA/CE

Conforme as investigações, a jovem teria sido morta por integrantes de uma facção criminosa.

Francisca Irislândia Marcos de Souza, jovem de 26 anos que estava desaparecida há dois meses, foi encontrada morta na segunda-feira (24) em Ibicuitinga, no Sertão Central do Ceará. O corpo, que estava enterrado, foi localizado pela Polícia Civil em uma região de matagal, próximo à Ibaretama.





A mulher foi vista pela última vez saindo de casa com um homem em uma moto com destino a um bar na estrada que dá acesso à Ibicuitinga, na saída de Quixadá, durante o Carnaval. Familiares relataram que, depois do ocorrido, a vítima não retornou mais para casa.





De acordo com as investigações, Francisca Irislândia teria sido morta por integrantes de uma facção criminosa. Três suspeitos do crime foram presos e uma mulher continua foragida.





Fonte: DN