CAOS EM SOBRAL: Lagoa transborda e alaga parte das ruas do Parque Boa Vista

O conjunto de casas novas entregues pela Prefeitura há menos de um ano foi o mais atingido pela cheia da lagoa.

Os moradores do Parque Boa Vista, Cohab II, no grande Sinhá Saboia, além de sofrerem com ruas esburacadas e com lama, estão enfrentando agora alagamentos. A chuva da tarde deste sábado, primeiro de abril, fez com que duas lagoas transbordassem e invadissem as casas que ficam na parte mais baixa do bairro.





Se não bastasse a água entrando nas residências, os moradores ainda têm que conviver com ratos que podem causar doenças e cobras peçonhentas, além de insetos. A avenida Jotobá, único acesso ao bairro ficou com o trecho mais baixo totalmente alagado no momento da chuva. A rua do Contorno está com trechos intransitáveis por causa de buracos e lama. Esta rua fica localizada ao lado da lagoa que transbordou fazendo com que uma outra lagoa de menor porte invadisse várias casas.





A dona de casa Ivanilda Nascimento que mora na rua dos Angicos disse que está preocupada com cobras e ratos que vêm juntos com as águas. “Ia entrando uma cobra na minha casa. Eu empurrando pra fora com o rodo e ela querendo entrar”, disse Ivanilda.





Já a dona Evaneide Galdino, fez um apelo às autoridades sobre o problema. “Eu queria pedir ao Sr. Prefeito que olhasse para nossa situação, porque hoje primeiro de abril está começando a chuva mais intensa. Além dele ter construído nossas casas dentro de uma lagoa ainda tem uma outra bem na frente. Esta lagoa transbordou e entrou nas nossas casas. Temos crianças, anciãos e a gente está muito prejudicada. Saímos de um lugar onde tinha enchente, viemos para outro pior”, concluiu.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso