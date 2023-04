Preço do ovo dispara em março

Impulsionados pela Quaresma, os preços dos ovos subiram ao longo do mês de março. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo, divulgou a análise nesta segunda-feira, 3.





“Do lado produtor, não há relatos de sobras, e a concessão de descontos não tem sido necessária para garantir a liquidez”, informou o Cepea, em nota. Em Bastos (SP), uma das grandes regiões produtoras do país, “o preço médio da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra fechou a R$ 176,11”, ou seja, com a quaresma, o valor dos ovos subiu 6,5%, em março.





O Estado de São Paulo se destaca na produção de ovos do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os paulistas produziram pouco mais de 13 bilhões de ovos em 2022.





No mesmo período, o Brasil produziu por volta de 50 milhões de dúzias, ou seja, os paulistas respondem por 27% da oferta nacional.





Na segunda posição, estão praticamente empatados Paraná e Minas Gerais. Cada um deles produziu cerca de 4,5 milhões unidades e detém por volta de 9% da oferta nacional. Na sequência, também estão no top cinco: Espírito Santo, Rio de Janeiro (8,5%) e Rio Grande do Sul (7%).