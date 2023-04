DESCASO: Pacientes têm assistência à saúde negada pelo poder público

Os pacientes moram em São José do Torto, distrito de Sobral.

A assistência gratuita à saúde garantido a todo cidadão pela Constituição, muitas vezes é negada, principalmente aos mais necessitados. No distrito de São José do Torto, a 35 quilômetros da sede, Sobral, o Sr. Valdemiro Matias, agricultor e a Sra. Francisca Moreira, dona de casa, ambos moradores do distrito, têm patologias diferentes, mas um problema em comum.





A dona Francisca faz um tratamento chamado Iodoterapia, indicado em certos casos de hipertireoidismo ou câncer da tireóide. De acordo com a paciente o médico que lhe assiste disse que ela teria que tomar o medicamento ainda este ano, mas o Estado negou, alegando excesso de pessoas na fila de espera pelo tratamento.





Ainda segundo dona Francisca, o tratamento particular custa em torno de R$ 1.350,00. “É uma doença grave e que eu tenho que tomar o medicamento para poder ter vida. Sem o remédio, passo mal, tenho muita ansiedade, minha pressão baixa, dor de cabeça e dores fortes na minha coluna. Ainda tomo conta do meu filho que é especial e preciso ter saúde para poder cuidar do meu filho”, disse a dona de casa.





Já o Sr. Valdemiro, tem problema de artrite e artrose que o impedem de trabalhar devido às crises que sofre durante o dia. Francisco Valdemiro recorreu ao Auxílio Doença ou benefício por incapacidade temporária, mas foi negado pelo INSS. Ele falou que além de ter tido o benefício negado, ainda foi tratado de forma ríspida pelos funcionários do órgão.





“Me trataram igual lixo. As pessoas de lá eram pra ter pelo menos educação. Estou vivendo de ajuda do povo. Tem dia que eu passo o dia deitado porque não aguento a dor. Estou até sem remédio para dor. Fui trabalhar e passei mal e se não fosse meu colega de trabalho eu tinha ficado por lá mesmo. Tenho ainda problema de diabetes e pressão alta”, disse o agricultor.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso