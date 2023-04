Dízimo de igreja do Pastor Valdemiro é penhorado para pagar dívidas

De acordo com a decisão do juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares, 10% do valor arrecadado pela igreja durante os cultos em Ubatuba serão penhorados para o pagamento de R$ 70 mil em honorários devidos a um advogado.





Essa decisão se deu em função de um processo de despejo em que a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar mais de R$ 880 mil em aluguéis atrasados para uma professora que locou um prédio onde funcionava o templo na cidade. A condenação aconteceu em duas instâncias e a igreja não pode mais recorrer.





Além do valor devido em aluguéis, a igreja também foi condenada a pagar os honorários do advogado Cesar Augusto Leite e Prates, que representou a professora no processo. Ele moveu uma ação à parte para receber os honorários de sucumbência, que culminou na decisão da última segunda-feira (27).





A Justiça também determinou o bloqueio nas contas da Igreja, mas não encontrou saldo. Por isso, a penhora de parte do dízimo foi determinada como forma de garantir o pagamento das dívidas.