DOIS CRIMINOSOS SÃO MORTOS EM CONFRONTO COM A POLÍCIA APÓS EXECUTAREM RADIALISTA EM SENADOR SÁ/CE

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após trocarem tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25), em Senador Sá-CE.





Segundo a Polícia Militar, a ocorrência se deu inicialmente no distrito de Salão, zona rural do município.

Segundo informações, a PM recebeu informações de que indivíduos teriam executado a tiros um radialista na localidade de Salão, na fuga os quatro indivíduos se depararam com a composição do RAIO, onde os indivíduos trocaram tiros com os militares.





Durante a ação, quatro indivíduos foram baleados após resistiram a abordagem e trocarem tiros com a polícia. Eles foram socorridos para o hospital Municipal de Senador Sá-CE, mas dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Outras duas pessoas, sendo um adolescente de 16 anos foram encaminhados para o hospital Santa Casa de Sobral.

RADIALISTA: Jessivaldo Nascimento Ferreira, 45 anos



O radialista, Jessivaldo Nascimento Ferreira, 45 anos, natural de Cariré, foi executado com aproximadamente 20 tiros de pistola.





Os criminosos mortos no confronto foram identificados como: Antônio Sales Sousa, 23 anos e Cristiano Brandão de Souza, 21 anos.





Na operação policial, foram apreendidos dois revólveres e uma pistola calibre 9mm.





Com informações de Sobral na Mídia e Sobral Favela News