Governo Elmano propõe reajuste parcelado de 5,8% a servidores públicos e desagrada sindicatos

O Governo Elmano de Freitas (PT) apresentou proposta de 5,8% de reajuste para os servidores públicos estaduais do Ceará. O percentual deve ser escalonado, com 3% em junho e 2,8% em outubro. A proposta não agradou a representantes da categoria, que apresentarão contraproposta.





Foi realizada nesta tarde a reunião da Mesa de Negociação Permanente (Menp), com participação da secretária Sandra Machado. Várias categorias fazem manifestação na tarde desta segunda-feira, 24, em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), no Cambeba.





Categorias que compõem o Fórum Unificado das Associações e Servidores do Serviço Público do Ceará ( Fuaspec) não ficaram satisfeitas e apresentarão contraproposta.





"É uma vergonha o que foi oferecido aos servidores da saúde e demais categorias do serviço público do Estado, os servidores da saúde colocam suas vidas em risco diariamente para não ter, sequer, um pingo de reconhecimento por parte do governo do Estado", disse a presidente do Sindsaúde Ceará, Martinha Brandão.





