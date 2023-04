Advogada do RJ morre após sofrer mal súbito durante voo para os EUA

Uma advogada, de 32 anos e moradora de Paciência, na Zona Oeste, morreu após sofrer uma parada cardíaca em um voo para os Estados Unidos na última sexta-feira (21). Sara Silva Raimundo participaria de um evento sobre empreendedorismo na Califórnia. Familiares e amigos da advogada buscam ajuda financeira para arcar com os custos de trazer o corpo de volta ao Brasil.





Segundo Gilmar Bueno, amigo de Sara, ela estava na aeronave quando sentiu dores no peito. "Ela recebeu os primeiros socorros ainda no voo, sendo encaminhada, após um pouso de emergência, a um hospital em New Orleans, onde, infelizmente, não resistiu e veio a falecer".





Gilmar, que está nos EUA como representante da família, explicou que precisa de ajuda financeira para trazer o corpo de Sara de volta ao Brasil. O custo com o translado chega a R$ 112 mil. "Tem uma arrecadação voluntária minha e de vários outros amigos da Sara para arcar com todos os custos. É muito caro ter um falecimento no meio de um voo. O corpo está no Estados Unidos e e esse processo de levar de volta para o Brasil é muito caro. Além do PIX para a irmã da Sara, vamos criar uma vaquinha online também. Quem puder contribuir, eu vou agradecer imensamente".





Uma advogada, de 32 anos e moradora de Paciência, na Zona Oeste, morreu após sofrer uma parada cardíaca em um voo para os Estados Unidos na última sexta-feira (21). Sara Silva Raimundo participaria de um evento sobre empreendedorismo na Califórnia. Familiares e amigos da advogada buscam ajuda financeira para arcar com os custos de trazer o corpo de volta ao Brasil.





Segundo Gilmar Bueno, amigo de Sara, ela estava na aeronave quando sentiu dores no peito. "Ela recebeu os primeiros socorros ainda no voo, sendo encaminhada, após um pouso de emergência, a um hospital em New Orleans, onde, infelizmente, não resistiu e veio a falecer".





Gilmar, que está nos EUA como representante da família, explicou que precisa de ajuda financeira para trazer o corpo de Sara de volta ao Brasil. O custo com o translado chega a R$ 112 mil. "Tem uma arrecadação voluntária minha e de vários outros amigos da Sara para arcar com todos os custos. É muito caro ter um falecimento no meio de um voo. O corpo está no Estados Unidos e e esse processo de levar de volta para o Brasil é muito caro. Além do PIX para a irmã da Sara, vamos criar uma vaquinha online também. Quem puder contribuir, eu vou agradecer imensamente".