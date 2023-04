Fã do Iron Maiden, harpista de Rio Claro realiza sonho de tocar com Bruce Dickinson: 'frio na barriga'

Fã do Iron Maiden há mais de 20 anos, o harpista Jonathan Henrique Siqueira Faganello, que mora em Rio Claro (SP), irá realizar um grande sonho e tocar com o vocalista Bruce Dickinson na temporada brasileira da sua turnê solo.





A primeira apresentação é neste sábado (15), em São Paulo, no Vibra SP. (veja abaixo as outras datas e locais).





Ele vai integrar a orquestra que acompanha o músico em uma homenagem a um dos álbuns do Deep Purple, o Concerto For Group And Orchestra, que conta também com músicos de outras bandas, como John O'Hara, tecladista do Jethro Tull.





“Já sonhei um dia tocar com Iron Maiden. Assim como um menino que chuta uma bola num campinho sonha em bater um pênalti numa Copa do Mundo, um músico que toca um instrumento e gosta de uma banda, sempre pensa um dia de dar uma palhinha ou ter oportunidade de fazer algo com sua banda preferida”, afirmou.





Ele conta que está ansioso para as apresentações, que serão feitas a partir de sábado (15). “Para mim está sendo uma experiência fantástica. Voltei a sentir aquele frio na barriga. Hoje tem ainda, mas você tem uma confiança maior do que faz, ao longo de 26 anos tocando”, disse.

Fã de carteirinha





Faganello começou tocando música clássica em um projeto social de Rio Claro, aos 11 anos de idade, mas poucos anos depois, veio o amor pela banda de rock.





“Comecei escutando em 2000 com o álbum Powerslave, de 1984. E quando eu coloquei e escutei, falei ‘caramba, o que é isso?’. Peguei o encarte, não manjava nada de inglês, fui lá na internet que era discada ainda, aprendi e falei ‘que letra é essa?, que coisa fantástica’. Depois procurei outro álbum e a mesma energia. Iron Maiden, do jeito que entrou, bateu e escancarou”, contou.





Ele coleciona álbuns e artigos da banda e já foi a vários shows. O primeiro foi em 2008, mas o último, quando levou a filhinha, foi o mais especial.





“Foi fantásticos ter ela aí. Foi um dia que eu vou guardar pra sempre”, afirmou.

Tour Concerto For Group And Orchestra





O vocalista Bruce Dickinson & Cia iniciou a tour 2023 do Concerto For Group And Orchestra, em 15 de março, na Romênia. O show é uma homenagem ao tecladista do Deep Purple, Jon Lord.





No Brasil, a turnê irá ter quatro shows:





São Paulo – 15 de abril - Vibra

Curitiba – 19 de abril - Teatro Positiva

Rio de Janeiro – 21 de abril - Vivo Rio

Porto Alegre – 25 de abril - Auditório Araújo Vianna





