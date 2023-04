Musk cria a X.AI, empresa de inteligência artificial que deve competir com a dona do ChatGPT

O bilionário Elon Musk criou uma empresa de inteligência artificial chamada X.AI, que deve competir com a OpenAI, dona do robô ChatGPT, programado para responder diversos tipos de perguntas.





Por enquanto, Musk consta como o único diretor da empresa, enquanto, Jared Birchall, ex-banqueiro da Morgan Stanley que gere a fortuna do bilionário, é secretário.





A X.AI foi registrada no estado de Nevada (EUA), no dia 9 de março. No final daquele mês, Musk chegou a assinar uma carta, junto com mais de mil executivos e especialistas em tecnologia, pedindo uma pausa de seis meses no treinamento de sistemas de inteligência artificial.





Na ocasião, o documento afirmava que, nos últimos meses, várias empresas lançaram sistemas de inteligência artificial "que ninguém – nem mesmo seus criadores – pode entender, prever ou controlar de forma confiável".





Além de não existir um planejamento adequado para as mudanças que a tecnologia vai causar.





Apesar dos riscos apontados pela carta, a competição entre as empresas por tecnologias de inteligência artificial tem crescido nos últimos meses, principalmente após o lançamento do ChatGPT, no final de novembro de 2022.





Musk chegou a fundar a OpenAI, em 2015, mas deixou a empresa em 2018.





Desde então, ele criticou a companhia, inclusive em um tuíte em dezembro do ano passado em que afirmava que a inteligência artificial está sendo treinada para ser "woke", um termo que significa "acordado" e é usado para definir a esquerda americana preocupada com as injustiças sociais.





