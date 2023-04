Filha manda matar a mãe e joga corpo dela em lixeira ao ser proibida de namorar

Uma adolescente de 14 anos foi detida pela polícia suspeita de mandar matar a própria mãe, de 38 anos, após a mulher proibi-la de namorar. Um rapaz, de 15 anos e companheiro da vítima, também foi detido, suspeito de participar do crime. O caso foi registrado em Balashikha, em Moscou, na Rússia.





De acordo com as autoridades, a agente imobiliária Anastasia Milosskaya foi espancada e estrangulada por uma gangue, a mando da própria filha. O casal permitiu que os assassinos entrassem no apartamento quando Anastasia estava fora.





Quando a mulher chegou, ela foi espancada até à morte. O corpo dela foi deixado no apartamento, e a filha pagou aos assassinos 350.000 rublos, cerca de R$ 22.500 pelo crime.





No dia seguinte, a adolescente, com a ajuda do namorado, teria jogado o corpo da mãe dentro de uma lixeira do condomínio onde viviam. A vítima foi encontrada pelo zelador do prédio, que entrou em contato com a polícia. As informações são do jornal “The Mirror”.





Jovem era má influência





A mãe da garota vinha pressionando a filha a terminar com o rapaz, uma vez que acreditava que o jovem era uma má influência para a garota. Os três viviam juntos no apartamento da vítima, mas a mulher queria que o jovem deixasse a casa delas.





De acordo com uma amiga da menina, ela falou diversas vezes que odiava a mãe, mesmo sabendo que a mulher era uma boa pessoa, que a amava e que queria o bem dela.





Ainda segundo o jornal, a garota planejava, junto do namorado, viver com as economias da mãe, que somavam cerca de R$ 180 mil reais.





(O Tempo)