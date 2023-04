Garoto de 7 anos morre em incêndio em casa no interior do Ceará

Um garoto de 7 anos morreu durante um incêndio na casa onde morava com a família na cidade de Penaforte, Região do Cariri, na manhã desta terça-feira (25). O caso ocorreu por volta das 6h, quando a vítima dormia em um dos quartos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a avó do menino e o irmão dele, um adolescente de 13 anos, também estavam na residência quando o fogo começou no quarto em que a criança estava. Eles conseguiram escapar do fogo.





Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Polícia Militar e vizinhos da família tentaram apagar as chamas. Vários cômodos da residência foram destruídos pelo fogo, e parte do telhado da casa caiu.





A perícia Forense do Estado foi chamada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que será investigado





G1 Ceará