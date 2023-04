Jovem que estava desaparecida é encontrada em matagal no Ceará

O corpo de uma jovem que estava desaparecida há dois meses foi encontrado enterrado em Ibicuitinga, no Sertão Central do Ceará. Francisca Irislândia Marcos de Souza, de 26 anos, teria saído de casa com um homem em uma moto durante o Carnaval. Ela ia para um bar na estrada que dá acesso à Ibicuitinga, na saída de Quixadá, e não voltou mais, segundo familiares.





A Polícia Civil achou o corpo da jovem em um matagal perto de Ibaretama. As investigações apontam que ela teria sido morta por integrantes de uma facção criminosa. Três suspeitos do crime foram presos e uma mulher continua foragida.





G1 Ceará