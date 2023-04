Homem é preso no Ceará por envenenar a ex e familiares dela com remédio em suco

Um homem foi preso por suspeita de envenenar a ex-companheira, os netos da mulher e a filha da vítima com um suco contendo remédio psicotrópico em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (22).





Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, que o g1 teve acesso, Jonas de Sousa Fernandes Sá teria levado uma pizza e a garrafa de suco de goiaba para a ex. A mulher, de 49 anos, dividiu o alimento com a filha e dois netos, de 2 e 7 anos.





No documento consta que testemunhas relataram aos agentes que o homem serviu o suco, mas não tomou. Após o consumo, as duas adultas e as crianças passaram mal.





A ex do suspeito e os dois netos dela foram hospitalizados. Já a filha da mulher, que tomou apenas um gole do suco, teve tonturas e enjoos, mas não precisou de atendimento médico.





Prisão





No mesmo dia do ocorrido, familiares das vítimas acionaram a Polícia Militar e denunciaram o homem. Jonas foi localizado pelos militares na casa da mãe e tentou fugir.





Na delegacia, o homem inicialmente disse aos policiais que teria colocado laxante na bebida, mas depois confessou ter usado um medicamento tranquilizante para "acalmar" e fazer a ex dormir, "não tendo a intenção de causar mal".





Neste domingo (23) ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Jonas já tem antecedentes criminais por violência doméstica e roubo. Agora ele também vai responder por tentativa de homicídio.





G1 CE