QUANTA CRUELDADE! Filho abandona pai idoso e desorientado em padaria

Câmeras de segurança de uma padaria registraram o momento em que um idoso de 65 anos é abandonado pelo próprio filho, de 35, na manhã desse domingo (23/4). O caso ocorreu no distrito do Jardim Ingá, em Luziânia (GO), Entorno do Distrito Federal.





Pelas imagens, é possível ver o momento em que os dois chegam ao estabelecimento, por volta das 9h. De capuz e máscara, o filho auxilia o pai no trajeto até uma das mesas da padaria, limpa o rosto do idoso, diz algumas palavras, dá as costas e deixa o comércio.





