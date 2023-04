Justiça dá 24h para Telegram entregar dados à PF, sob pena de ser banido do Brasil

Nesta quarta-feira (19), a Justiça Federal determino que o Telegram repasse em até 24 horas dados de grupos e pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas.





De acordo com informações do G1, a decisão diz que grupos, inclusive neonazistas, estariam promovendo ódio e incentivando crianças a praticar atos violentos nas escolas.





A PF alega que plataforma russa estaria se recusando a passar dados e informações que ajudariam na identificação destes grupos.